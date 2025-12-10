Ричмонд
Законопроект о выходе США из НАТО внесен в Конгресс

Офис конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси сообщил о внесении им в Конгресс законопроекта, предусматривающего выход США из НАТО. Ранее Financial Times сообщала, что после ухода Штатов из Альянса, Вашингтон сможет сблизиться с Россией.

Срочная новость.

