Разгрузить Эгершельд поможет новый автобусный маршрут во Владивостоке

Максим Акульшин уточнил, что анализ существующих маршрутов и обращений жителей показал — Эгершельд остро нуждается в улучшении транспортного обслуживания. Действующие магистральные маршруты, проходящие через эту территорию, слишком протяженные, автобусы нередко оказываются в пробках на других участках. Новый маршрут № 88 будет работать исключительно внутри микрорайона, связывая район Маяка с улицей Посьетской.
Первоначально на линию выйдут три автобуса. Для запуска маршрута будет заключен краткосрочный договор с муниципальным предприятием «ВПОПАТ № 1». В следующем году планируется провести конкурсную процедуру для заключения долгосрочного контракта на его обслуживание.
По поручению Константина Шестакова, управление дорог администрации Владивостока организует на Посьетской, 20 новый остановочный пункт: установит необходимые знаки и упразднит там парковку для безопасной посадки и высадки пассажиров.
В ходе встречи также коснулись вопроса транспортного сообщения с островом Русский. Анализ пассажиропотока показал, что пиковые нагрузки приходятся на время начала и окончания занятий в ДВФУ. Для удобства пассажиров в часы пик на маршрутах № 15 и № 77 будет курсировать по одному дополнительному автобусу.
Автопарк «ВПОПАТ № 1» в настоящее время пополняется 14 новыми автобусами производства белорусского завода МАЗ. Это, по словам Максима Акульшина, позволит предприятию участвовать в аукционах 2026 года, в том числе на обслуживание нового маршрута № 88, и продолжать качественно обслуживать действующие линии.
Кроме того, в следующем году при финансовой поддержке правительства Приморского края и по поручению губернатора Олега Кожемяко для муниципального транспортного предприятия Владивостока будет закуплено еще 40 новых автобусов.