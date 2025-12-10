Разгрузить Эгершельд поможет новый автобусный маршрут во Владивостоке

В ходе встречи также коснулись вопроса транспортного сообщения с островом Русский. Анализ пассажиропотока показал, что пиковые нагрузки приходятся на время начала и окончания занятий в ДВФУ. Для удобства пассажиров в часы пик на маршрутах № 15 и № 77 будет курсировать по одному дополнительному автобусу.