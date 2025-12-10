В ГД предложили увеличить срок обращения за выплатой на погребение

«Напомню, что в настоящее время право на социальное пособие на погребение, призванное частично компенсировать расходы на организацию похорон, имеет любой гражданин, взявший на себя эти обязанности и затраты. Размер федеральной выплаты с 1 февраля 2025 года составляет 9 165 рублей. При этом во многих регионах, например, в Москве, действуют дополнительные надбавки, которые могут существенно увеличить итоговую сумму», — отметил он.