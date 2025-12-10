Трамп предупредил Европу об уничтожении: разрушительную роль сыграют два фактора

Продвигаемая странами Европы политика в области миграции и энергетики приведет к уничтожению Старого Света. Об этом, выступая в штате Пенсильвания, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу», — сказал глава Белого дома.
Также американский лидер дал европейцам «бесплатный совет». Они должны быть осторожнее, поскольку именно иммиграция и энергетика способны их уничтожить.
Ранее Трамп заявил, что европейские страны продолжают обсуждать ситуацию вокруг конфликта на Украине, однако не предпринимают реальных шагов для его урегулирования. Хотя, добавил глава Белого дома, именно Европа, как наиболее заинтересованный регион, должна проявлять активность в поиске мирного решения.