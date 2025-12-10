Трамп предупредил Европу об уничтожении: разрушительную роль сыграют два фактора

Ранее Трамп заявил, что европейские страны продолжают обсуждать ситуацию вокруг конфликта на Украине, однако не предпринимают реальных шагов для его урегулирования. Хотя, добавил глава Белого дома, именно Европа, как наиболее заинтересованный регион, должна проявлять активность в поиске мирного решения.