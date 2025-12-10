В Госдуме предложили вариант решения спора Долиной и Лурье: вот что должна сделать певица

Лариса Долина может купить для Полины Лурье квартиру, аналогичную по параметрам той, что сейчас является предметом судебного разбирательства. Такой вариант решения спора предложил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру, которая устроит его по параметрам, а спорный объект вернется в его единоличное владение», — сказал Гаврилов РИА Новости, подчеркнув, что привлекательность такой развязки для обеих участниц спора состоит в том, что Лурье получить жильё, а общество перестанет оказывать давление на Долину.
Накануне Долина, пообещавшая вернуть 112 млн рублей Лурье, обвинила покупательницу своей квартиры в невнимательности. Также певица заявила, что сейчас не располагает такой суммой, какую она получила от Полины Лурье в качестве оплаты за квартиру.
Тем временем прокуратура обжаловала приговор по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной.
