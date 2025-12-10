В Госдуме предложили вариант решения спора Долиной и Лурье: вот что должна сделать певица

«Продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру, которая устроит его по параметрам, а спорный объект вернется в его единоличное владение», — сказал Гаврилов РИА Новости, подчеркнув, что привлекательность такой развязки для обеих участниц спора состоит в том, что Лурье получить жильё, а общество перестанет оказывать давление на Долину.