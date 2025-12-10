Россиян предупредили о рисках при денежных переводах в новогодние праздники

Ранее Life.ru привёл результаты опроса, который выявил стремление россиян к экономии на новогодних подарках. Почти половина (49%) опрошенных планируют потратить на все подарки не более 5 000 рублей, а 75% намерены уложиться в бюджет до 15 000 рублей. При этом многие отказываются от подарков для коллег или партнеров, либо ограничивают траты символическими суммами.