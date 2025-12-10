Выяснилось, как гол Кучерова вывел его в пятёрку российских бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров снова усилил давление на соперника. В матче против «Монреаля» он забросил важную шайбу и поднялся на пятое место в истории НХЛ среди российских бомбардиров.
После первого периода «Тампа-Бэй» вела 3:0 в гостях. На 18-й минуте отличился Кучеров. Шайба стала для 32-летнего форварда 13-й в сезоне. Теперь на его счету 35 очков (13+22) в 27 играх. За карьеру он набрал 1030 очков — 370 голов и 660 передач — в менее чем 830 матчах. Этот рывок позволил обойти завершившего карьеру Алексея Ковалева, чей итог — 1029 баллов за 1316 встреч.
Кучеров оформил и голевую передачу. В общем списке российских бомбардиров выше остаются Александр Овечкин (1652 очка), Евгений Малкин (1375), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Могильный (1032).
Неделей ранее «Тампа» уступила «Айлендерс» 1:2. Тогда Кучеров ограничился одним броском и блоком, но без результативных действий. Новая игра вернула его в привычный тон, усилив позиции российского форварда в статистике, где он уверенно держит темп первых номеров.
