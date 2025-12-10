Выяснилось, как гол Кучерова вывел его в пятёрку российских бомбардиров НХЛ

После первого периода «Тампа-Бэй» вела 3:0 в гостях. На 18-й минуте отличился Кучеров. Шайба стала для 32-летнего форварда 13-й в сезоне. Теперь на его счету 35 очков (13+22) в 27 играх. За карьеру он набрал 1030 очков — 370 голов и 660 передач — в менее чем 830 матчах. Этот рывок позволил обойти завершившего карьеру Алексея Ковалева, чей итог — 1029 баллов за 1316 встреч.