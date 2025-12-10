В Омске ищут хозяев добродушной собаки с обрывком ошейника на шее

Вчера, 9 декабря, в Омске была найдена пропавшая собака — девочка, контактная и добрая. Животное бегало по улице 50 лет Профсоюзов, а затем переместилось на Пригородную. Очевидцы задержали пса и обнаружили на ее шее обрывок цепи, что указывает на то, что собака, скорее всего, потерялась, а не является бездомной.
Владельцы пока не найдены. Волонтеры, которые временно приютили животное, просят омичей помочь в розыске хозяев.
Любой, кто узнал свою собаку, может связаться по телефону:
