В Омске ищут хозяев добродушной собаки с обрывком ошейника на шее

Животное забрали с улиц 50 лет Профсоюзов и Пригородная накануне.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 9 декабря, в Омске была найдена пропавшая собака — девочка, контактная и добрая. Животное бегало по улице 50 лет Профсоюзов, а затем переместилось на Пригородную. Очевидцы задержали пса и обнаружили на ее шее обрывок цепи, что указывает на то, что собака, скорее всего, потерялась, а не является бездомной.

Владельцы пока не найдены. Волонтеры, которые временно приютили животное, просят омичей помочь в розыске хозяев.

Любой, кто узнал свою собаку, может связаться по телефону: 8 (908) 798−13−72.

