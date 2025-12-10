Названы самые дефицитные специалисты на Кубани

В декабре 2025 года в Краснодарском крае в первую пятерку самых дефицитных попали врачи (1,6 резюме на одну вакансию), маляры и штукатуры (2,0), слесари (3,0), дворники (3,0), продавцы-консультанты (3,1). А теми сферами, где острее всего ощущается дефицит в Краснодарском крае в начале года, являются медицина — здесь 3,1 резюме на вакансию и розница — здесь 3,8.