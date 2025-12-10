Названы самые дефицитные специалисты на Кубани

В декабре 2025 года в Краснодарском крае в первую пятерку самых дефицитных попали врачи (1,6 резюме на одну вакансию), маляры и штукатуры (2,0), слесари (3,0), дворники (3,0), продавцы-консультанты (3,1). А теми сферами, где острее всего ощущается дефицит в Краснодарском крае в начале года, являются медицина — здесь 3,1 резюме на вакансию и розница — здесь 3,8.
Аналитики используют так называемый индекс конкуренции, который показывает соотношение числа резюме к количеству открытых вакансий. В норме этот показатель должен находиться в пределах 4−8. Значения ниже 4 говорят о дефиците кадров, а показатели меньше 2 — о выраженном «кадровом голоде».
Марина Качанова, директор hh.ru Юг и ЦФО, отмечает, что дефицит кадров в розничной торговле наблюдается уже 5−6 лет, и прошедший год не стал исключением.
«В начале этого года в Краснодарском крае и по-прежнему отмечается кадровый голод в рознице, особенно среди вакансий продавцов-кассиров (3,1 резюме на одну вакансию)», — комментирует Качанова. — Аналогичная ситуация и в медицине, дефицитными являются почти все специалисты профобласти «Медицина и фармацевтика».
В топ-10 самых дефицитных и востребованных профессионалов в Краснодарском крае вошли представители рабочих, технических специальностей, медики и работники розницы. Марина Качанова предупреждает, что если в 2023—2024 годах проблему нехватки кадров решали в основном за счет повышения зарплат, то в 2025 году ситуация изменится.
«Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, — поясняет директор hh.ru. — Поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся».
Наибольший рост зарплат, как ожидается, ждет рабочих и производственных специалистов, чьи темпы роста зарплат, вероятно, превысят уровень инфляции. Для массового персонала в торговле, логистике и сфере услуг рост зарплат, скорее всего, будет на уровне или чуть выше инфляции.