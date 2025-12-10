Песков: Путин может сам сесть за руль, передвигаясь по Москве

9 декабря Владимир Путин рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому, без мигалок». По словам президента, благодаря этому ему известно о проблемах с движением из-за курьеров, которые передвигаются по городу. При этом Путин — опытный водитель со стажем более 50 лет.