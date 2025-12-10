Песков: Путин может сам сесть за руль, передвигаясь по Москве

Президент России Владимир Путин может сам сесть за руль, когда не передвигается в кортеже по Москве. Об этом в среду, 10 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— По-разному, — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос журналиста.
9 декабря Владимир Путин рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому, без мигалок». По словам президента, благодаря этому ему известно о проблемах с движением из-за курьеров, которые передвигаются по городу. При этом Путин — опытный водитель со стажем более 50 лет.
В 2023 году Владимир Путин лично познакомил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с возможностями нового российского внедорожника бренда Aurus. Сначала российский лидер продемонстрировал гостям кузов и внешний вид автомобиля.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина имеются водительские права категории С. Об этом он сообщил после того, как российский президент на открытии Крымского моста в 2018 году проехал за рулем автомобиля КамАЗ.