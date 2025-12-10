Банки массово отказывают россиянам в выдаче кредитов

Это самый высокий уровень отказов за последние двенадцать месяцев. Наиболее высокий уровень отказов наблюдался в регионах России: в ноябре 2025 года его зафиксировали в Кемеровской области — 84,4%, в Новосибирской и Омской областях — по 84,2%, в Алтайском крае — 83,8% и в Иркутской области — 83,7%. Эти регионы отличаются особенно высоким процентом отказов по заявкам на розничное кредитование.