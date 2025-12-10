Банки массово отказывают россиянам в выдаче кредитов

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, этот показатель вырос на 5,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а также увеличился на 0,4 пункта по сравнению с октябрем текущего года, сообщает ИА DEITA.RU.
Это самый высокий уровень отказов за последние двенадцать месяцев. Наиболее высокий уровень отказов наблюдался в регионах России: в ноябре 2025 года его зафиксировали в Кемеровской области — 84,4%, в Новосибирской и Омской областях — по 84,2%, в Алтайском крае — 83,8% и в Иркутской области — 83,7%. Эти регионы отличаются особенно высоким процентом отказов по заявкам на розничное кредитование.
На противоположных полюсах оказались Нижегородская и Воронежская области, а также Удмуртская Республика и Белгородская область, где доли отказов составляли от 78,9% до 79,6%. В Москве показатель отказов был чуть выше — 79,9%, а в Санкт-Петербурге — 80,1%.
Эксперты отмечают, что уровень одобрения розничных кредитов остается низким и продолжает уменьшаться. Банки в условиях жестких ограничений по рискованным заемщикам, особенно с высокой долговой нагрузкой, не спешат расширять кредитные программы. В то же время снижение ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизация стоимости кредитов пока не позволяют большинству заемщиков с хорошей кредитной историей вернуться на рынок.
В результате конкуренция среди банков за таких клиентов усиливается: по заявкам заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности доля отказов сейчас составляет менее 58%, что свидетельствует о более щадящем отношении к такому сегменту заемщиков.