Названо число россиян за границей, обратившихся за помощью к Москальковой

«В 2025 году к уполномоченному от наших граждан, находящихся за рубежом, поступило более 400 обращений, в 2024 году — 394 обращения. География стран, в которых российские граждане пребывали и столкнулись с нарушением их прав и законных интересов, охватывает широкую территорию — около 50 государств», — рассказали в пресс-службе.