Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо число россиян за границей, обратившихся за помощью к Москальковой

За помощью к Москальковой в 2025 году обратились 400 россиян, живущих за рубежом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Более 400 обращений от россиян, находящихся за рубежом, поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2025 году, сообщила РИА Новости пресс-служба федерального омбудсмена.

«В 2025 году к уполномоченному от наших граждан, находящихся за рубежом, поступило более 400 обращений, в 2024 году — 394 обращения. География стран, в которых российские граждане пребывали и столкнулись с нарушением их прав и законных интересов, охватывает широкую территорию — около 50 государств», — рассказали в пресс-службе.

Большинство обращений с просьбами помочь по уголовным делам, возбужденным на территории иностранного государства, поступали в интересах российских граждан, находящихся в Азербайджане, Армении, Казахстане, США, Турции, Таджикистане, Узбекистане, Украине.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше