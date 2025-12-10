134 тонны реагентов высыпали на улицы Новосибирска за сутки

В Новосибирске дорожные службы ведут круглосуточную работу по уборке снега. За прошедшие сутки из города вывезли более 12 тысяч кубометров снега. Специалисты очистили 778 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 242 пешеходных перехода и 172 лестницы. На обработку улично-дорожной сети использовали 134 тонны реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
— Задействованы 526 единиц техники в дневную и ночную смены. В ручной уборке приняли участие 317 человек, — добавили в пресс-службе.
Снегоуборочные работы продолжаются на улицах: Ипподромской, Военной, Нарымской, Фабричной, Дмитрия Донского, Кубовой, Лобачевского, Халтурина, Мира, Героев Революции, Эйхе, Первомайской, Вересаева, Твардовского Солидарности, Мясниковой, Бориса Богаткова, Королева, Демакова, Молодости, на Октябрьской и Вокзальной магистралях, Красном проспекте и других.