134 тонны реагентов высыпали на улицы Новосибирска за сутки

В Новосибирске дорожные службы ведут круглосуточную работу по уборке снега. За прошедшие сутки из города вывезли более 12 тысяч кубометров снега. Специалисты очистили 778 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 242 пешеходных перехода и 172 лестницы. На обработку улично-дорожной сети использовали 134 тонны реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.