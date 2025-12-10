Ричмонд
Полковник Матвийчук рассказал об использовании ИИ в российской армии

Искусственный интеллект уже широко используется в российской армии, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он сообщил, что такие технологии применяются при пилотировании и в боевых условиях.

По его словам, ИИ используют летчики, операторы беспилотных систем и подразделения Военно-космических сил. Эксперт отметил, что технологии внедряются и в информационные системы, помогая быстрее принимать решения в сложной обстановке.

Матвийчук рассказал, что специальные программы уже сейчас анализируют ситуацию в зоне боевых действий и выдают рекомендации командирам. При этом он подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за человеком.

Он также пояснил, что системы работают на основе логических алгоритмов: они ставят цели, оценивают ресурсы сторон и предлагают варианты действий. По его словам, оператор анализирует подсказки ИИ и либо утверждает их, либо дорабатывает вручную, передает Лента.ру.

Кроме того, российские хакеры продолжают ломать цифровой фронт противника. «Вечерняя Москва» пообщалась с кибербойцом PalachPro, чтобы узнать, каким образом нашим специалистам удалось взломать портал НАТО, сайт норвежской компании Kongsberg, которая занимается производством зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также сервер Национальной полиции Украины, где указаны практически все данные и сведения о высокопоставленных военнослужащих ВСУ.

