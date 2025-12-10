Полковник Матвийчук рассказал об использовании ИИ в российской армии

Искусственный интеллект уже широко используется в российской армии, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он сообщил, что такие технологии применяются при пилотировании и в боевых условиях.
По его словам, ИИ используют летчики, операторы беспилотных систем и подразделения Военно-космических сил. Эксперт отметил, что технологии внедряются и в информационные системы, помогая быстрее принимать решения в сложной обстановке.
Матвийчук рассказал, что специальные программы уже сейчас анализируют ситуацию в зоне боевых действий и выдают рекомендации командирам. При этом он подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за человеком.
Он также пояснил, что системы работают на основе логических алгоритмов: они ставят цели, оценивают ресурсы сторон и предлагают варианты действий. По его словам, оператор анализирует подсказки ИИ и либо утверждает их, либо дорабатывает вручную, передает Лента.ру.
