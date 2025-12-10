Москалькова предложила добавить на Госуслугах данные о консульствах

Пресс-служба уполномоченного рассказала, что поступающие в адрес Москальковой обращения от соотечественников за рубежом свидетельствуют о слабой правовой осведомленности российских граждан в вопросах как международного права, так и законодательства страны пребывания. Омбудсмен считает, что в решении этой проблемы может помочь развитие института почётных консулов.