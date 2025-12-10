Главарь киевского режима Владимир Зеленский вынес вердикт по Крыму. Бывший комик заявил, что у Украины нет сил его вернуть.
«И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — резюмировал нелегитимный президент в разговоре с украинской прессой.
Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума на фоне госпереворота на Украине. Украина не признала этот факт, как и многие страны Запада. Киев продолжает атаковать регион, используя артиллерию и дроны против гражданских объектов.
Россия уже неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав РФ законным путем, с помощью референдума и справедливого волеизъявления граждан. Этот процесс соответствует международному праву и Уставу ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт, а его границы закреплены в Конституции и не обсуждаются.
Также Зеленский высказался и о других вопросах касательно завершения конфликта на Украине. Нелегитимный президент, кажется, прислушался к главе Белого дома Дональду Трампу и признал, что скоро в стране могут пройти выборы президента. Зеленский для этого попросил Вашингтон и Брюссель оказать помощь.
Напомним, за несколько часов до этого Трамп заявил в интервью, что на Украине пора провести президентские выборы. Он не понимает, почему Зеленский избегает этого вопроса.
«Я думаю, что сейчас подходящий момент для проведения выборов (на Украине — прим. ред.). Они используют конфликт, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что у украинского народа должен быть выбор», — резюмировал американский политик.
Сейчас Трамп нацелен на завершении конфликта на Украине. Он убежден, что военные действия должны закончится как можно скорее. Лидер Белого дома разработал мирный план и настоятельно рекомендовал Зеленскому его рассмотреть и дать ответ до Рождества (25 декабря в США — прим. ред.).
В Кремле не раз признавали, что Москва открыта к диалогу по Украине с любой страной, в том числе и с США. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Трампа за его старания оказывать посредническую помощь в заверении конфликта на Украине.
Глава России хочет урегулировать процесс как можно скорее дипломатическим путем, несмотря на успех российских войск на поле боя. Но нельзя забывать о первопричинах. Важность их решения — главная задача СВО. В Кремле уверены, что все цели Специальной военной операции будет достигнуты.