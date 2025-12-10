Доходы консолидированного бюджета Омской области за 11 месяцев выросли на 7%

За январь-ноябрь 2025 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 126,2 млрд рублей, что на 7% (8,2 млрд рублей) больше, чем за тот же период 2024 года. Данные приводит сегодня пресс-служба ФНС по Омской области.