Доходы консолидированного бюджета Омской области за 11 месяцев выросли на 7%

За январь-ноябрь 2025 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 126,2 млрд рублей, что на 7% (8,2 млрд рублей) больше, чем за тот же период 2024 года. Данные приводит сегодня пресс-служба ФНС по Омской области.
Основной объем средств — 99,8 млрд рублей (79,1%) — направлен в областной бюджет. Это на 4,8% (4,5 млрд рублей) выше показателя прошлого года. Бюджет города Омска получил 15,8 млрд рублей, или 12,6% от общего объема поступлений, что на 16,6% (2,2 млрд рублей) превышает результат 2024 года. На бюджеты муниципальных районов региона пришлось 10,6 млрд рублей (8,4%), что на 15,6% (1,4 млрд рублей) больше аналогичного показателя годом ранее.
Главными источниками доходов стали налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и акцизы на подакцизные товары — вместе они обеспечивают 98,6% наполнения бюджетов области. Кроме того, 10,5% поступлений принесли налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, а 10% — имущественные налоги. Ранее мы писали, что на Северный обход Омска выделят еще 1 миллиард рублей из федерального бюджета.