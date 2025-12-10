В Ростове в ближайшие часы обещают сильный дождь

В Ростове-на-Дону в среду, 10 декабря, при выходе из дома лучше захватить зонт. По прогнозам синоптиков, утром в донской столице облачно и без осадков, температура воздуха составит +4 градуса, а вот со второй половины дня и до позднего вечера возможен дождь. Температура воздуха днем составит +5 градусов, вечером и ночью +4 и +3 градуса соответственно. Порывы ветра до двух метров в секунду.