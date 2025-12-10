«Щелкунчик в джазе»: в Омске состоится необычный концерт

На фоне известной классической музыки в исполнении Омского симфонического оркестра (главный дирижер и художественный руководитель — Дмитрий Васильев) зрителей ждет виртуозный джазовый экспромт. Специально для этого из Санкт-Петербурга прибыл известный коллектив — трио Александра Маслова, который специализируется на исполнении классики, саундтреков в авторских джазовых обработках. Питерское трио сотрудничает со многими камерными и симфоническими оркестрами. И теперь сыграет в тандеме с омским.