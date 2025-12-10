Ричмонд
«Щелкунчик в джазе»: в Омске состоится необычный концерт

В Омске стартовал предновогодний музыкальный фестиваль «Белая симфония». Зимний форум уже вошел в традицию, но всякий раз старается удивить зрителей новой программой. В этом году одним из необычных концертов станет «Щелкунчик в джазе». Омичам представят фрагменты знаменитого балета Петра Чайковского, оперы «Евгений Онегин» и другие шедевры русского композитора в совершенно неожиданном прочтении.

Источник: Российская газета

На фоне известной классической музыки в исполнении Омского симфонического оркестра (главный дирижер и художественный руководитель — Дмитрий Васильев) зрителей ждет виртуозный джазовый экспромт. Специально для этого из Санкт-Петербурга прибыл известный коллектив — трио Александра Маслова, который специализируется на исполнении классики, саундтреков в авторских джазовых обработках. Питерское трио сотрудничает со многими камерными и симфоническими оркестрами. И теперь сыграет в тандеме с омским.

«Щелкунчик в джазе» — это еще одно оригинальное прочтение произведений русской классики, призванное не только удивить публику, но создать праздничное предновогоднее настроение. По мнению экспертов, в исполнении трио Александра Маслова джазовые обработки классики звучат невероятно воздушно, свежо и грациозно. Теперь в этом предстоит убедится и омичам.

Омский оркестр тоже обожает разного рода экспромты и эксперименты, поэтому симфоджазом увлечен давно и всерьез. «Это магия, рождающаяся на стыке симфонии и джазовой импровизации. Знакомые мелодии обретают новые грани, наполняя реальность фантастическими красками», — считает Дмитрий Васильев.