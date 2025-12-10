Светлана Шевцова из Уфы завоевала титул «Миссис мира»

Участницы сразились за заветные короны, демонстрируя не только внешнюю привлекательность, но и внутреннюю силу, ум и артистизм. В конкурсе принимали участие 70 представительниц прекрасного пола из России и стран СНГ.
«Международный конкурс состоял из нескольких этапов. Мы давали интервью, были проведены фотосессии. С нами занимались хореографы. Также была презентация своей страны и родного края. Я представляла Россию. Мы также отвечали на каверзные вопросы жюри. В рамках финального шоу зрители увидели дефиле в национальных образах, купальниках, спортивных аутфитах и вечерних платьях, а также креативные творческие номера», — рассказала Светлана Шевцова ИА «Башинформ».
Красавица из Уфы дважды установила рекорд по количеству побед на конкурсах красоты и таланта. Ее достижения внесены в Книгу рекордов России, а также она установила мировой рекорд. На сегодняшний день у уфимской бизнес-леди и красавицы в коллекции 70 корон на уровне России и мира. Светлану приглашают к сотрудничеству различные международные конкурсы, чтобы она представляла Башкортостан и Россию.
Уфимская бизнес-леди является живым воплощением того, как целеустремленность и уверенность в себе способны привести к успеху даже на самой конкурентной сцене мирового масштаба.
Своими достижениями и деятельностью Светлана вдохновляет многих молодых девушек и служит прекрасным примером того, насколько важно верить в себя и стремиться к мечте. Каждая победа в её коллекции напоминает миру о красоте и силе духа, присущих русским женщинам.
«Меня многие спрашивают, в чем секрет моего успеха на конкурсах красоты. Нужно быть уверенной в себе, подчеркивать свою индивидуальность и, конечно, тщательно готовиться к конкурсу. Всегда можно преодолеть любые трудности. Важно быть не только красивой внешне, в каждой из нас должна быть своя внутренняя гармония, харизма и умение преподнести себя», — считает Светлана Шевцова.