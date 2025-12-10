Светлана Шевцова из Уфы завоевала титул «Миссис мира»

Красавица из Уфы дважды установила рекорд по количеству побед на конкурсах красоты и таланта. Ее достижения внесены в Книгу рекордов России, а также она установила мировой рекорд. На сегодняшний день у уфимской бизнес-леди и красавицы в коллекции 70 корон на уровне России и мира. Светлану приглашают к сотрудничеству различные международные конкурсы, чтобы она представляла Башкортостан и Россию.