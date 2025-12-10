С 1 января 2026 года страховые пенсии в Новосибирске вырастут

Минимальная фиксированная выплата вырастет с 8 907,70 рублей до 9 584,69 рублей, а стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — с 145,69 до 156,76 рублей. Для начисления страховой пенсии требуется не менее 15 лет стажа и 30 ИПК.