С 1 января 2026 года страховые пенсии в Новосибирске вырастут

С 1 января 2026 года страховые пенсии в Новосибирске и других регионах России увеличатся на 7,6%, сообщили в официальном канале Госуслуг.
Повышение коснётся пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Исключение составляют военные и другие категории служащих, получающие пенсии за выслугу лет или по инвалидности.
Индексация объединяет два ранее запланированных повышения: 6,8% с 1 февраля и 0,7% с 1 апреля, и теперь проводится одним разовым увеличением.
Минимальная фиксированная выплата вырастет с 8 907,70 рублей до 9 584,69 рублей, а стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — с 145,69 до 156,76 рублей. Для начисления страховой пенсии требуется не менее 15 лет стажа и 30 ИПК.
Размер пенсии рассчитывается по формуле: фиксированная выплата + (количество ИПК x стоимость ИПК). Например, при 100 ИПК в 2026 году пенсия составит 25 260,69 рублей.
Заявления для индексации подавать не нужно — повышение будет выполнено автоматически по данным СФР.