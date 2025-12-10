Проезд в муниципальном транспорте Омска с 1 января 2026 года скорректируют

С 1 января 2026 года стоимость проезда в муниципальном транспорте Омска увеличится на 5%. Решение о корректировке тарифа поддержали депутаты Омского городского Совета на очередном пленарном заседании.
Основной причиной пересмотра тарифа называется является объективный рост цен на горюче-смазочные материалы. При этом власти подчеркивают: повышение — вынужденная мера, призванная частично сократить разрыв между реальной себестоимостью перевозки и устанавливаемой платой за проезд.
С нового года безналичная оплата — с помощью банковской карты или транспортной карты «Омка» — составит 40 рублей вместо нынешних 38. Этим способом пользуется подавляющее большинство пассажиров: 93% омичей. Для тех, кто оплачивает наличными, стоимость одной поездки вырастет с 45 до 47 рублей.
Разницу между реальным тарифом, утвержденным Региональной энергетической комиссией (РЭК), и провозной платой город продолжит компенсировать из бюджета. Постепенное сокращение этого разрыва позволит перераспределять средства на обновление подвижного состава, решение кадровых проблем и другие меры поддержки транспортной отрасли.
Напомним, что частные перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, уже повысили цену проезда до 50 рублей, ссылаясь на те же экономические причины.