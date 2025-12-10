Проезд в муниципальном транспорте Омска с 1 января 2026 года скорректируют

С нового года безналичная оплата — с помощью банковской карты или транспортной карты «Омка» — составит 40 рублей вместо нынешних 38. Этим способом пользуется подавляющее большинство пассажиров: 93% омичей. Для тех, кто оплачивает наличными, стоимость одной поездки вырастет с 45 до 47 рублей.