На Урале банк заплатил 200 тысяч за звонки девушке, не являющейся заемщиком

Екатеринбурженка обратилась с заявление в УФССП после того, как на ее сотовый телефон посыпались звонки от банка с требованием вернуть долг, хотя девушка не являлась клиентом и кредиты не брала. Она неоднократно сообщала сотрудникам банка по телефону, что не является заемщиком и сам должник, который указал ее номер, ей неизвестен.