На Урале банк заплатил 200 тысяч за звонки девушке, не являющейся заемщиком

Банк требовал вернуть долг, хотя свердловчанка кредиты не брала.

Источник: Аргументы и факты

Екатеринбурженка обратилась с заявление в УФССП после того, как на ее сотовый телефон посыпались звонки от банка с требованием вернуть долг, хотя девушка не являлась клиентом и кредиты не брала. Она неоднократно сообщала сотрудникам банка по телефону, что не является заемщиком и сам должник, который указал ее номер, ей неизвестен.

«В ходе проверки установлено, что банк осуществлял деятельность по возврату просроченной задолженности с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

В итоге банк привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.