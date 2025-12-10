На Урале банк заплатил 200 тысяч за звонки девушке, не являющейся заемщиком

Екатеринбурженка обратилась с заявление в УФССП после того, как на ее сотовый телефон посыпались звонки от банка с требованием вернуть долг, хотя девушка не являлась клиентом и кредиты не брала. Она неоднократно сообщала сотрудникам банка по телефону, что не является заемщиком и сам должник, который указал ее номер, ей неизвестен.
«В ходе проверки установлено, что банк осуществлял деятельность по возврату просроченной задолженности с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.
В итоге банк привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.