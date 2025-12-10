«Байкал-Энергия» успешно сыграла четыре домашних матча

IrkutskMedia, 10 декабря. «Байкал-Энергия» одержала уверенную победу в первых трех встречах Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги (6+). Сначала иркутская команда дважды обыграла команду «Восток» из города Арсеньев, а затем — «СКА-Нефтяник». Второй матч забрал много сил у иркутян и остался за хабаровчанами. Данный результат можно назвать положительным.