«Байкал-Энергия» успешно сыграла четыре домашних матча

IrkutskMedia, 10 декабря. «Байкал-Энергия» одержала уверенную победу в первых трех встречах Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги (6+). Сначала иркутская команда дважды обыграла команду «Восток» из города Арсеньев, а затем — «СКА-Нефтяник». Второй матч забрал много сил у иркутян и остался за хабаровчанами. Данный результат можно назвать положительным.
Череда побед обусловлена реализацией новой стратегии клуба, в которое особое внимание уделено местным воспитанникам, развитию детской школы и формированию единой игровой философии с едиными стандартами обороны и нападения. Особенно выделяется игра воспитанника иркутского хоккея Евгения Легалина, который стал настоящей звездой прошедшего тура, забив 12 мячей в ворота соперников.
Также на высоком уровне проявили себя Николай Иванов и Никита Матвиенко, которые забили два мяча и отличились множеством голевых передач, что подчеркивает достижения молодых игроков клуба.
«Я доволен этим туром. Ребята проявили боевой характер, но расслабляться нельзя. Четыре встречи подряд забрали много сил. Нам нужно восстановиться, ведь впереди сложный выезд и встречи с серьезными соперниками — командами “Сибсельмаша” и “Кузбасса”», — прокомментировал успехи команды тренер «Байкал-Энергии» Дмитрий Завидовский.
Болельщики проявляют повышенный интерес к матчам с участием иркутской команды. На домашних встречах присутствовало свыше 5,5 тысячи зрителей, что подтверждает крепкую связь команды с ее болельщиками.
«Болеть за такую команду — одно удовольствие! Молодежь отлично проявляет себя в этом сезоне», — отмечают преданные поклонники хоккея.
Отличились и воспитанники детской школы. Юные хоккеисты команды «Байкал-Энергии-ЦРС-2025» одержали уверенную досрочную победу на Кубке им. Петра Бурцева (6+) в Новосибирске. «Байкал-Энергия» продолжает развивать хоккей в регионе и стремится радовать своих болельщиков новыми победами.