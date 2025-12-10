Более 6 тысяч сельских пенсионеров в Иркутской области получают надбавку

В Иркутской области свыше шести тысяч пенсионеров получают повышенную пенсию. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Соцфонда России, доплату устанавливают за длительную работу в сельском хозяйстве.
Право на эту надбавку имеют неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности. Важное условие — они должны иметь не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве и проживать в сельской местности на момент выхода на пенсию.
Размер доплаты составляет 25% от фиксированной части пенсии с учетом районного коэффициента. В этом году в южных районах области надбавка равна 2226 рублям, а в северных — 2895 рублям.
— Надбавка назначается автоматически при оформлении пенсии. Если пенсионер переезжает из села в город, право на доплату у него сохраняется. Однако выплата приостанавливается, если человек устраивается на работу, и автоматически возобновляется после увольнения, — пояснил управляющий Отделением Соцфонда Алексей Макаров.
Учитывается работа по более чем 500 специальностям. В их список входят трактористы, агрономы, ветеринары, животноводы и многие другие. Также в стаж засчитывается труд в колхозах, совхозах или крестьянских хозяйствах до 1992 года, независимо от должности.
Кроме периодов непосредственной работы, в стаж для надбавки включаются отпуска, больничные и время ухода за ребенком, если они приходились на годы работы в сельской местности.
