«Красивое лицо»: Трамп объяснил, почему у его пресс-секретаря Каролин Левит «губы-пулеметы»

Президент США Дональд Трамп пребывает, видимо, в восторге от профессионализма своего пресс-секретаря Каролин Левитт. На выступлении американский лидер похвалил «губы-пулеметы» представителя Белого дома.
«Это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются, ап, ап, ап, ап, как маленький пулемет, она ничего не боится! Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика!» — отметил американский лидер.
Напомним, в схожей манере американский лидер Дональд Трамп высказался о Левитт и в октябре. На борту самолета Air Force One он заявил, что её губы двигаются с огромной скоростью, сравнив их движение с пулемётом. При этом американский лидер отметил, что Левитт отлично справляется со своими обязанностями.