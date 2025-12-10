Ричмонд
«Красивое лицо»: Трамп объяснил, почему у его пресс-секретаря Каролин Левит «губы-пулеметы»

Трамп похвалил губы-пулеметы своего пресс-секретаря Каролин Левитт.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пребывает, видимо, в восторге от профессионализма своего пресс-секретаря Каролин Левитт. На выступлении американский лидер похвалил «губы-пулеметы» представителя Белого дома.

«Это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются, ап, ап, ап, ап, как маленький пулемет, она ничего не боится! Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика!» — отметил американский лидер.

Напомним, в схожей манере американский лидер Дональд Трамп высказался о Левитт и в октябре. На борту самолета Air Force One он заявил, что её губы двигаются с огромной скоростью, сравнив их движение с пулемётом. При этом американский лидер отметил, что Левитт отлично справляется со своими обязанностями.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше