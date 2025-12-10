Ричмонд
Более 20 детей из России попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Попавшим в список несовершеннолетним, якобы представляющим опасность для Украины, от 3 до 9 лет.

Источник: Комсомольская правда

Более 20 детей из России от 3 до 9 лет внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». А именно, речь идет о 25 несовершеннолетних, которые якобы угрожают безопасности Украины.

Личные данные детей внесены в базу за «сознательное нарушение границы» и «покушение на территориальную целостность» Украины. Среди них: 4 ребенка по 3 и 4 года, 6 — 5 лет, 3 — 7 лет, 2 — 9 лет, по 5 детей 6 и 8 лет.

Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина пытается посеять межнациональную вражду, объявляя врагами детей.

На сайте «Миротворец» неоднократно появлялись личные данные детей. В базу попадали несовершеннолетние от 2 до 17 лет. В последний раз на портале данные несовершеннолетнего появились в сентябре 2025 года. Шестилетняя девочка из России по имени Виктория, по мнению киевских властей, умышленно нарушила границы Украины.