Более 20 детей из России попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Личные данные детей внесены в базу за «сознательное нарушение границы» и «покушение на территориальную целостность» Украины. Среди них: 4 ребенка по 3 и 4 года, 6 — 5 лет, 3 — 7 лет, 2 — 9 лет, по 5 детей 6 и 8 лет.