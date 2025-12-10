Ричмонд
СВО
Три стихийные горки ликвидировали в Октябрьском округе Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре ведется постоянная работа по выявлению и ликвидации стихийных горок.

Источник: НИА Байкал

Как правило, они образуются в результате катания детей с природных склонов. С начала декабря в Октябрьском округе засыпали песчано-гравийной смесью три таких объекта: на улицах Онежская, 129, Байкальская, 244а и возле школы № 32.

«Такие горки представляют угрозу для детей и взрослых. Катание с них может привести к тяжелым травмам, а порой и к гибели. При выявлении несанкционированных спусков засыпаем их в течение 1−2 дней», — рассказали в комитете по управлению округом.

На территории Свердловского округа ликвидировали пять скатов: на бульваре Рябикова, 20а/2, в микрорайоне Университетский, 64, 65, 106 и на улице Фаворского; в Ленинском округе — один в поселке Вересовка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты продолжат мониторинг состояния природных склонов в зимний период. Жители могут сообщать о таких объектах в комитеты по управлению городскими округами по телефонам:

Октябрьский — 52−03−21, 52−00−81, 52−02−48,

Ленинский — 52−02−13, 52−02−23,

Свердловский −52−03−51,

Правобережный — 24−11−20.