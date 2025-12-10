Американка обманула банки на $30 млн, выдавая себя за богатую наследницу

Федеральное бюро расследований объявило в розыск 73-летнюю гражданку Соединённых Штатов Мэри Кэрол МакДоннелл, подозреваемую в мошенничестве на сумму почти 30 миллионов долларов (около 2,3 млрд рублей). Об этом сообщает телеканал KTLA.
По данным ФБР, женщина выдавала себя за наследницу семьи, владевшей авиастроительной компанией McDonnell Aircraft, и утверждала, что у неё есть доступ к секретному трастовому фонду на $80 млн (около 6,15 млрд рублей), к которому у неё вскоре будет доступ. На основании этих заверений ей удавалось получать крупные кредиты и финансирование от нескольких банков.
Афера была раскрыта в 2018 году, тогда же суд выдал ордер на арест МакДоннелл.
Сейчас ФБР полагает, что она может скрываться на территории Объединённых Арабских Эмиратов.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области девушка на протяжении нескольких лет обманывала своего бывшего молодого человека. Пара рассталась в 2018 году, а спустя некоторое время девушка сообщила бывшему возлюбленному, что ждёт от него ребёнка и нуждается в финансовой помощи. Мужчина поверил и на регулярной основе переводил ей деньги.