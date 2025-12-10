Американка обманула банки на $30 млн, выдавая себя за богатую наследницу

По данным ФБР, женщина выдавала себя за наследницу семьи, владевшей авиастроительной компанией McDonnell Aircraft, и утверждала, что у неё есть доступ к секретному трастовому фонду на $80 млн (около 6,15 млрд рублей), к которому у неё вскоре будет доступ. На основании этих заверений ей удавалось получать крупные кредиты и финансирование от нескольких банков.