Мирзиёев наградил более 100 аграриев в честь профессионального праздника

В республике День работников сельского хозяйства ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы аграриев по случаю Дня работников сельского хозяйства.

Награды присуждены 111 представителям сферы.

Таким образом глава республики отметил многолетний самоотверженный труд соотечественников в системе сельского хозяйства страны, вклад в развитие сферы, внедрение передовых инновационных технологий, рациональное использование земельных и водных ресурсов, качественную переработку продукции, повышение экспортного потенциала страны, подготовку квалифицированных кадров и активное участие в общественной жизни.

В соответствии с указом им присвоены:

звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган пахтакор»(«Заслуженный хлопкороб Узбекистана»);

звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган кишлок хужалиги ходими» («Заслуженный работник сельского хозяйства Узбекистана»);

звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ирригатор»(«Заслуженный ирригатор Узбекистана»);

звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган пиллачи» («Заслуженный шелковод Узбекистана»).

Они награждены:

орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженный труд»);

орденом «Мехнат шухрати» («Трудовая слава»);

орденом «Дустлик»;

медалью «Жасорат»;

медалью «Келажак бунедкори» («Созидатель будущего»);

медалью «Шухрат».

День работников сельского хозяйства в республике ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.