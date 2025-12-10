Мирзиёев наградил более 100 аграриев в честь профессионального праздника

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы аграриев по случаю Дня работников сельского хозяйства.
Награды присуждены 111 представителям сферы.
Таким образом глава республики отметил многолетний самоотверженный труд соотечественников в системе сельского хозяйства страны, вклад в развитие сферы, внедрение передовых инновационных технологий, рациональное использование земельных и водных ресурсов, качественную переработку продукции, повышение экспортного потенциала страны, подготовку квалифицированных кадров и активное участие в общественной жизни.
В соответствии с указом им присвоены:
звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган пахтакор»(«Заслуженный хлопкороб Узбекистана»);
звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган кишлок хужалиги ходими» («Заслуженный работник сельского хозяйства Узбекистана»);
звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ирригатор»(«Заслуженный ирригатор Узбекистана»);
звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган пиллачи» («Заслуженный шелковод Узбекистана»).
Они награждены:
орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженный труд»);
орденом «Мехнат шухрати» («Трудовая слава»);
орденом «Дустлик»;
медалью «Жасорат»;
медалью «Келажак бунедкори» («Созидатель будущего»);
медалью «Шухрат».
День работников сельского хозяйства в республике ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.