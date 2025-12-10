Мирзиёев наградил более 100 аграриев в честь профессионального праздника

Таким образом глава республики отметил многолетний самоотверженный труд соотечественников в системе сельского хозяйства страны, вклад в развитие сферы, внедрение передовых инновационных технологий, рациональное использование земельных и водных ресурсов, качественную переработку продукции, повышение экспортного потенциала страны, подготовку квалифицированных кадров и активное участие в общественной жизни.