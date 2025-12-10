Стали известны сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России

Стало известно, в каких сферах в России зафиксированы самые высокие медианные зарплаты. Данные обнародовали в пресс-службе hh.ru. В сервисе сообщили, что больше всего предлагают руководителям высшего звена.
В топ-менеджменте медианная зарплата составляет 148 тысяч рублей. Далее идут направления стратегий, инвестиций и консалтинга — 129,4 тысячи рублей, а также транспорт, логистика и перевозки — 120,7 тысячи рублей.
Среди регионов по уровню медианных зарплат лидируют Магаданская область — 119,3 тысячи рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 118,6 тысячи рублей и Москва — 160,7 тысячи рублей. В пятерку также вошли Республика Саха — 103,6 тысячи рублей и Амурская область — 100 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что получение 13-й зарплаты не предусмотрено законом как обязанность работодателей. Об этом заявила адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко. Выплата годовой премии возможна лишь при выполнении двух условий: наличие соответствующей записи в локальных актах предприятия и соблюдение установленных критериев самим сотрудником.