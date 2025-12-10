Стали известны сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России

Ранее стало известно, что получение 13-й зарплаты не предусмотрено законом как обязанность работодателей. Об этом заявила адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко. Выплата годовой премии возможна лишь при выполнении двух условий: наличие соответствующей записи в локальных актах предприятия и соблюдение установленных критериев самим сотрудником.