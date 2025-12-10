Американский боксер вновь раскритиковал Головкина, но извинился перед казахстанцами (видео)

Гарсия заявил, что Головкин не должен был попасть в список номинантов на включение в зал славы бокса. «Я уже говорил, что считаю, что попасть в Зал славы должно быть сложно, а сейчас туда может попасть чуть ли не любой более-менее хороший боксер. Хочу сразу извиниться перед своими фанатами из Казахстана, перед фанатами GGG. Вы налетели на меня в прошлый раз, но я вас все равно люблю», — заявил он.