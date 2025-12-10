Американский боксер вновь раскритиковал Головкина, но извинился перед казахстанцами (видео)

Гарсия заявил, что Головкин не должен был попасть в список номинантов на включение в зал славы бокса. «Я уже говорил, что считаю, что попасть в Зал славы должно быть сложно, а сейчас туда может попасть чуть ли не любой более-менее хороший боксер. Хочу сразу извиниться перед своими фанатами из Казахстана, перед фанатами GGG. Вы налетели на меня в прошлый раз, но я вас все равно люблю», — заявил он.
Как уточняет Sports.kz, в октябре Гарсия также заявлял, что не видит Головкина среди членов Зала славы, потому что GGG «не сделал ничего выдающегося». Напомним, 2 октября Международный зал славы бокса (IBHOF) опубликовал бюллетени для своего выпуска 2026 года. В список кандидатов вошел казахстанский боксер Геннадий Головкин.
А 5 декабря стало известно, что Геннадий Головкин вошел в Зал славы с первой попытки и стал первым в истории представителем Казахстана, удостоенным этого статуса. Позже сам Головкин высказался о новом достижении.