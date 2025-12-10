Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 10 декабря 2025:
1. Молдавских чиновников тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы: Нас от вас уже который год тошнит, но ведь нам приходится терпеть вас!
2. Лавочка прикрылась: США больше не поддерживает евроинтеграцию Молдовы и реформы в нашей стране.
3. В декабре в Молдове снова «бабье лето»: Синоптики обещают резкое потепление до +12 градусов, но сначала дождь, а в пятницу — солнце.
4. Молдавский ковер за 50 тысяч леев оказался на свалке: Его выбросили после уборки дома, не подозревая о его ценности.
5. На рождественскую ярмарку в Европу за 100 евро или на отдых на Мальдивы за 2000: Во сколько обойдется зимний отдых за границей жителям Молдовы.
Молдавских чиновников тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы: Нас от вас уже который год тошнит, но ведь нам приходится терпеть вас!
Глава Совета по телевидению и радиовещанию Лилиана Вицу-Ешану призналась в телеэфире, что ее «буквально рвет, когда наступает апрель-май» (далее…).
На рождественскую ярмарку в Европу за 100 евро или на отдых на Мальдивы за 2000: Во сколько обойдется зимний отдых за границей жителям Молдовы.
Среди самых популярных направлений — Египет, Румыния, Болгария, Украина, Арабские Эмираты и сити-брейки в города Европы (далее…).
Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.

Проект будет рассмотрен Муниципальным советом Кишинёва.
Проект будет рассмотрен Муниципальным советом Кишинёва (далее…).