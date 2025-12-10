Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 10 декабря 2025: Почему молдавских чиновников тошнит до рвоты от Дня Победы; США больше не поддерживает евроинтеграцию Молдовы; в декабре в Молдове снова «бабье лето» &md

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 10 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 10 декабря 2025:

1. Молдавских чиновников тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы: Нас от вас уже который год тошнит, но ведь нам приходится терпеть вас!

2. Лавочка прикрылась: США больше не поддерживает евроинтеграцию Молдовы и реформы в нашей стране.

3. В декабре в Молдове снова «бабье лето»: Синоптики обещают резкое потепление до +12 градусов, но сначала дождь, а в пятницу — солнце.

4. Молдавский ковер за 50 тысяч леев оказался на свалке: Его выбросили после уборки дома, не подозревая о его ценности.

5. На рождественскую ярмарку в Европу за 100 евро или на отдых на Мальдивы за 2000: Во сколько обойдется зимний отдых за границей жителям Молдовы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавских чиновников тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы: Нас от вас уже который год тошнит, но ведь нам приходится терпеть вас!

Глава Совета по телевидению и радиовещанию Лилиана Вицу-Ешану призналась в телеэфире, что ее «буквально рвет, когда наступает апрель-май» (далее…).

На рождественскую ярмарку в Европу за 100 евро или на отдых на Мальдивы за 2000: Во сколько обойдется зимний отдых за границей жителям Молдовы.

Среди самых популярных направлений — Египет, Румыния, Болгария, Украина, Арабские Эмираты и сити-брейки в города Европы (далее…).

Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.

Проект будет рассмотрен Муниципальным советом Кишинёва (далее…).