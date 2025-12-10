Ричмонд
Анарбеков сотворил историю в Лиге чемпионов: подробности

Вратарь алматинского «Кайрата» Темирлан Анарбеков отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

22-летний голкипер был признан лучшим игроком матча шестого тура общего этапа ЛЧ с греческим «Олимпиакосом».

Таким образом, Анарбеков стал первым казахстанским футболистом в истории, получившим награду «Лучший игрок матча» в Лиге чемпионов.

Сам матч, прошедший в Астане, завершился со счётом 1:0 в пользу «Олимпиакоса». Для «Кайрата» это поражение стало пятым в текущем розыгрыше турнира.

Алматинскому клубу осталось провести два матча на общем этапе Лиги чемпионов: 20 января 2026 года подопечные Рафаэля Уразбахтина примут в Астане бельгийский «Брюгге», а 28 января сыграют в Лондоне с местным «Арсеналом».