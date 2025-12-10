«Посиделка превратилась в той»: Жания Джуринская показала, как отметила 35-летие

Актриса Жания призналась, что решила отметить свой день рождения неожиданно. «Маленькая посиделка превратилась в торжество, и все благодаря моим близким друзьям. Было с любовью и душевно!» — написала она. Каждого, кто поздравил, Жания поблагодарила. «Честно, комментариев и сообщений много, возможно, даже не доберусь до вас, но мне очень и очень приятно!» — добавила она.
Жания пожелала своим подписчикам, чтобы в новом году чудеса случались с ними каждый день, просто не переставали в них верить. Она встретила свой юбилейный 35-й год и поблагодарила Бога. На видео, которым Жания поделилась в своем блоге, можно увидеть её звездных друзей: Кентала, Макпал Исабекову, Айнур Ильясову, Рано Умарову и других. Также на видео был запечатлен её супруг, актер Данияр Хизметов.
Именинница была в эффектном черном платье, дополнила образ украшениями и собрала волосы в аккуратный пучок. Для неё специально приготовили многоярусный торт апельсинового цвета, украшенный фигуркой принцессы-всадницы. Самая милая деталь — маленькая Жания на самом верху торта, — отмечено в комментарии под видео.