«Посиделка превратилась в той»: Жания Джуринская показала, как отметила 35-летие

Жания пожелала своим подписчикам, чтобы в новом году чудеса случались с ними каждый день, просто не переставали в них верить. Она встретила свой юбилейный 35-й год и поблагодарила Бога. На видео, которым Жания поделилась в своем блоге, можно увидеть её звездных друзей: Кентала, Макпал Исабекову, Айнур Ильясову, Рано Умарову и других. Также на видео был запечатлен её супруг, актер Данияр Хизметов.