Крупные индустриальные проекты на $19,9 млрд появятся в Казахстане в ближайшие три года

АСТАНА, 10 дек — Sputnik. В Казахстане сформирован портфель крупных индустриальных проектов на сумму около 10,2 триллионов тенге (19,9 миллиардов долларов), сообщили в правительстве.
Это позволит создать более 20 тысяч рабочих мест. Проекты направлены на снижение зависимости от сырьевых колебаний и развитие реального промышленного производства, отметили в правительстве.
2026 год:
В Жамбылской области откроют производство серной кислоты, минеральных удобрений и индустриальных продуктов. Инвестиции — 536 миллиардов тенге (1,1 миллиарда долларов), будет создано 1,2 тысячи рабочих мест. Планируемый выпуск — 800 тысяч тонн продукции в год.
2027 год:
В Туркестанской области запустят выпуск каустической соды, ПВХ и сопутствующих материалов. Инвестиции — 153,9 миллиардов тенге (299 миллионов долларов), появится 940 рабочих мест. Объем выпуска:
100 тыс. тонн каустической соды;
120 тысяч тонн ПВХ;
200 тысяч тонн карбида кальция;
400 тысяч тонн извести в год.
В том же регионе появится сернокислотный завод. Инвестиции — 113,5 миллиардов тенге (220,5 миллионов долларов), будет создано 274 рабочих места. Выпуск — 800 тысяч тонн серной кислоты в год.
В Западно-Казахстанской области будет запущен обогатительно-производственный комплекс по калийным солям на месторождении «Сатимола». Инвестиции — 1,2 триллиона тенге (2,3 миллиарда долларов), будет создано 4 тысячи рабочих мест. Планируемый объем — 1,5 миллионов тонн калийных удобрений в год.
2028 год:
На АО «Qarmet» в Карагандинской области планируют расширение производства с запуском новых видов стальной продукции. Инвестиции — 1,6 триллионов тенге (3,2 миллиарда долларов), 1,9 тысячи новых рабочих мест. План — не менее 5 миллионов тонн стали в год. Срок ввода — 2028 год.
В Костанайской области будет построен завод по производству горячебрикетированного железа (I этап). Инвестиции — 920 миллиардов тенге (1,8 миллиарда долларов), будет 1 тысяча рабочих мест. Объем производства — 2 миллиона тонн в год.
«Правительством усилена работа по привлечению иностранных инвесторов именно в переработку, металлургию, химию и производство материалов. Сформирован портфель из 20 крупных проектов с иностранным участием на сумму около 5,7 трлн тенге, которые создадут более 11 тыс. рабочих мест», — сообщил Кабмин.
Кроме того, правительством реализуются девять многосторонних проектов с участием более двух стран на сумму около 2,4 миллиардов долларов, что создает свыше 2,8 тысячи рабочих мест.
«Правительством принимается ряд мер, обеспечивающих положительный инвестиционный климат. Путем привлечения финансовых инструментов через квазигоссектор поддерживается финансирование проектов. Так, с 2022 года с учетом “микширования” выделено более 700 млрд тенге на реализацию 116 проектов в различных секторах экономики. С учетом запуска проектов в текущем году и в ближайшие два года планируется создать свыше 30 тысяч постоянных рабочих мест», — сказал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.
В республиканском бюджете на 2026 год предусмотрены новые инструменты поддержки отрасли: через БРК, Фонд развития промышленности и Qazaqstan Investment Corporation планируется поддержать около 30 новых проектов. Это обеспечит сотни миллиардов тенге инвестиций и рост объемов производства несырьевой продукции, подчеркнули в правительстве.