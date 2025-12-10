Крупные индустриальные проекты на $19,9 млрд появятся в Казахстане в ближайшие три года

«Правительством принимается ряд мер, обеспечивающих положительный инвестиционный климат. Путем привлечения финансовых инструментов через квазигоссектор поддерживается финансирование проектов. Так, с 2022 года с учетом “микширования” выделено более 700 млрд тенге на реализацию 116 проектов в различных секторах экономики. С учетом запуска проектов в текущем году и в ближайшие два года планируется создать свыше 30 тысяч постоянных рабочих мест», — сказал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.