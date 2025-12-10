Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орлов: суд обязал владельца усадьбы Харитонова-Расторгуева восстановить объект

Суд обязал Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) привести в порядок усадьбу Харитонова-Расторгуева в Екатеринбурге и установил конкретные сроки для проведения работ, заявил мэр Алексей Орлов на пресс-конференции.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Мы попыток делали не одну, даже за мои пять лет было несколько письменных обращений в адрес Министра культуры РФ с просьбой передать этот объект в собственность субъекта или муниципалитета. У нас там находится Дворец детского творчества, и в течение пяти лет большой зал там мы не используем, потому что он в аварийном состоянии, и находиться в нем опасно», — подчеркнул градоначальник.

Господин Орлов добавил, что властям необходимо использовать все рычаги для изъятия объектов культурного наследия (ОКН) у тех собственников, кто не занимается их восстановлением.

«Здания, которые являются украшением города, и могли бы долгие годы служить, необходимо вовлекать в оборот. Если не планирует собственник что-то делать с этим зданием, надо его понуждать, обращаться в суд и находить нового владельца», — отметил мэр.

Харитоновский парк был создан в 1826 году как английский сад усадьбы купцов Харитоновых-Расторгуевых. Площадь территории составляет 7 га. В парке есть пруд с двумя насыпными островками, беседка-ротонда и усадьба Харитоновых-Расторгуевых — одного из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII—XIX вв.еков. С 1937 года здание использовалось как Дворец пионеров, впоследствии — как Дворец творчества детей и молодежи.

Ранее, в сентябре, глава Свердловской области Денис Паслер заявил о намерении властей забрать усадьбу с прилегающим парком из собственности АУИПИК. Он подчеркнул, что договорился с Алексеем Орловым перестать платить за аренду и содержание объекта, что обходится городскому бюджету в 44 млн руб. в год. Господин Паслер заверил, что объект может быть передан городу или области, когда собственники «увидят, что им придется потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление» в связи с решением суда. «Мы их обяжем судебно, когда им будет тяжело реализовывать то, что мы им обяжем, после этого они будут говорить по-иному», — сказал врио губернатора.

В октябре о плохом состоянии усадьбы Харитонова-Расторгуева министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину сообщил глава компании Prinzip Геннадий Черных.