Орлов: суд обязал владельца усадьбы Харитонова-Расторгуева восстановить объект

Ранее, в сентябре, глава Свердловской области Денис Паслер заявил о намерении властей забрать усадьбу с прилегающим парком из собственности АУИПИК. Он подчеркнул, что договорился с Алексеем Орловым перестать платить за аренду и содержание объекта, что обходится городскому бюджету в 44 млн руб. в год. Господин Паслер заверил, что объект может быть передан городу или области, когда собственники «увидят, что им придется потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление» в связи с решением суда. «Мы их обяжем судебно, когда им будет тяжело реализовывать то, что мы им обяжем, после этого они будут говорить по-иному», — сказал врио губернатора.