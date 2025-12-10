Ричмонд
Известный омский футбольный игрок и тренер скончался на 84-м году жизни

Владимир Иванов выступал за омский клуб «Иртыш» в середине прошлого века, а также тренировал местных молодых футболистов.

Источник: Комсомольская правда

О смерти Владимира Иванова сообщили сегодня, 10 декабря, в футбольном клубе «Иртыш». Известный омский игрок и тренер скончался на 84-м году жизни.

«Футбольный клуб “Иртыш” с прискорбием сообщает, что на 84-м году жизни скончался бывший нападающий команды, в прошлом известный тренер Владимир Андреевич Иванов. В команду мастеров “Иртыш” Владимир Иванов пришел в 1961 году и выступал в ней до 1970 года включительно, сыграв за клуб шесть сезонов. Также омич выступал за прокопьевский “Шахтер” и новосибирские “Звезду” и СКА. Карьеру игрока Иванов завершал в красноярском “Автомобилисте”. Владимир Андреевич по праву был включен в список лучших футболистов РСФСР второй группы класса “А”, — говорится в некрологе на странице омского футбольного клуба в социальной сети “Телеграм”.

В 1988 году спортсмен вернулся в родной Омск, где трудился детским тренером в СДЮСШОР «Иртыш», работал и со взрослой командой «Красная звезда».

Редакция «КП в Омске» выражает соболезнования родным и близким Владимира Андреевича.