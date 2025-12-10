Известный омский футбольный игрок и тренер скончался на 84-м году жизни

«Футбольный клуб “Иртыш” с прискорбием сообщает, что на 84-м году жизни скончался бывший нападающий команды, в прошлом известный тренер Владимир Андреевич Иванов. В команду мастеров “Иртыш” Владимир Иванов пришел в 1961 году и выступал в ней до 1970 года включительно, сыграв за клуб шесть сезонов. Также омич выступал за прокопьевский “Шахтер” и новосибирские “Звезду” и СКА. Карьеру игрока Иванов завершал в красноярском “Автомобилисте”. Владимир Андреевич по праву был включен в список лучших футболистов РСФСР второй группы класса “А”, — говорится в некрологе на странице омского футбольного клуба в социальной сети “Телеграм”.