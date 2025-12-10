Ричмонд
США решились на важный шаг по НАТО: Вашингтон не хочет иметь ничего общего с альянсом

В Конгресс внесли закон о выходе США из НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Слухи о том, что США могут выйти из НАТО, появились давно, и вот Вашингтон сделал важный шаг к этому. Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси внес законопроект о выходе США из альянса. Об этом говорится в пресс-службе офиса законодателя.

«Масси представил законопроект HR 6508 “Закон о НАТО”, предусматривающий вывод Соединённых Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО)», — указывается в сообщении источника.

Членство США в НАТО не отвечает интересам национальной безопасности, считает конгрессмен. Альянс он называет «пережитком холодной войны», несущим риск вовлечения в иностранные войны. Конгрессмен считает, что Вашингтон не должен иметь ничего большего с НАТО. А деньги, которые Штаты направляют в альянс, можно использовать для личных нужд и собственной защиты.

Законопроект требует от президента США Дональда Трампа уведомить НАТО о выходе из альянса и запрещает использование средств американских налогоплательщиков на общие бюджеты НАТО. Европейские члены альянса должны обладать достаточным потенциалом для собственной обороны. Правда, совсем недавно в Вашингтоне заявили, что США никогда не выйдут из НАТО, успокоив европейских союзников.

