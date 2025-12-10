США решились на важный шаг по НАТО: Вашингтон не хочет иметь ничего общего с альянсом

Слухи о том, что США могут выйти из НАТО, появились давно, и вот Вашингтон сделал важный шаг к этому. Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси внес законопроект о выходе США из альянса. Об этом говорится в пресс-службе офиса законодателя.