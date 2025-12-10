Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России нашли ключ к созданию долговечных датчиков излучений

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Создавать долговечные и чувствительные датчики для космоса, исследовательского и медицинского оборудования помогут данные, полученные учеными УрФУ в составе научного коллектива. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomaterials.

Источник: Пресс-служба УрФУ

Перовскиты уже применяются в электронике, солнечных батареях и детекторах излучения, включая приборы для космических исследований. Однако наиболее чувствительные материалы, содержащие свинец и галогены, подвержены деградации при воздействии высоких температур, влажности и постоянного потока частиц, рассказал один из авторов исследования, заведующий лабораторией фотовольтаических материалов Уральского федерального университета Иван Жидков.

Изучая процессы деградации, мы поняли, какие составы и толщина материалов делают перовскиты стабильными. Это открывает путь к созданию высокочувствительных детекторов и дозиметров, которые будут работать при низкой дозе облучения и сохранять свои свойства длительное время.

Иван Жидков
заведующий лабораторией фотовольтаических материалов Уральского федерального университета

Ученые УрФУ совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН выяснили, что долговечность перовскитов сильно зависит от толщины слоя. Тонкие пленки (менее 10 мкм) разрушаются медленнее, а слои толщиной около 1 мм обеспечивают максимальную чувствительность к гамма-излучению, но требуют дополнительной стабилизации.

«Ультратонкие пленки таких перовскитов могут использоваться в солнечной энергетике, но для датчиков с большим сроком службы толщина меньше 10 мкм неприменима. Для дополнительной стабилизации необходимо создавать соединения цезия с легкими катионами: метиламмонием и формамидинием, в составе которых нет металлов», — добавил Жидков.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.