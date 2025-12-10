В России нашли ключ к созданию долговечных датчиков излучений

«Ультратонкие пленки таких перовскитов могут использоваться в солнечной энергетике, но для датчиков с большим сроком службы толщина меньше 10 мкм неприменима. Для дополнительной стабилизации необходимо создавать соединения цезия с легкими катионами: метиламмонием и формамидинием, в составе которых нет металлов», — добавил Жидков.