Алматинца задержали за массовую активацию SIM-карт для мошенников

В Уральске задержан подозреваемый в активации большого количества абонентских номеров, которые впоследствии использовались телефонными мошенниками, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что злоумышленники представлялись сотрудниками Национального банка и через WhatsApp под предлогом «защиты банковского счета» похитили у казахстанки более 10 млн тенге.

Установлено, что все номера, задействованные в схеме, были активированы на территории Уральска.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали уроженца Алматы, который с июля 2025 года временно проживал в Уральске.

Он поддерживал связь с мошенниками через Telegram, по их указанию регистрировал SIM-карты на третьих лиц, активировал их в WhatsApp и передавал злоумышленникам.

Кроме того, согласно данным полиции, по месту проживания подозреваемого изъяты мобильный телефон, роутер, модем, оборудование для размещения SIM-карт, несколько SIM-карт различных операторов и компьютерная техника.

Мужчина помещен в ИВС.

Теперь проводятся мероприятия по установлению всех причастных к схеме. С начала года полиция выявила и задержала пять человек, включая двух студентов, причастных к массовой активации номеров для мошеннических групп.

Стражи порядка в очередной раз напоминают:

«Регистрация SIM-карт на подставных лиц и передача доступа злоумышленникам является уголовно наказуемым деянием. Граждан призывают не участвовать в подобных схемах и незамедлительно сообщать о попытках вовлечения в противоправную деятельность».

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане участились случаи мошенничества, когда злоумышленники предлагают дешевую мебель, получают предоплату и исчезают. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай решили подсказать, как не стать жертвой мебельной аферы.