В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты

Постановлением правительства от 5 декабря 2025 года утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Утверждены следующие ставки акцизов:

Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:

бензин — 38 134 тенге за тонну;дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну.

Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:

бензин — 38 634 тенге за тонну;дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну; газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 634 тенге за тонну.

Импорт:

бензин — 38 134 тенге за тонну; дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну; газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.