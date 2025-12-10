Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Приморье почти на 10% за неделю

Сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями продолжается в Приморском крае. Наибольший прирост случаев отмечается среди взрослого населения и детей школьного возраста, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Приморья.
«На территории Приморского края за период с 1 по 7 декабря 2025 года темп прироста заболеваемости острыми респираторными инфекциями в сравнении с прошлой неделей выше на 9,3% среди совокупного населения», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты отмечают, что в регионе циркулируют вирусы гриппа, аденовирусы, парагрипп, COVID-19 и другие респираторные патогены. Наиболее опасен грипп, который может вызывать тяжелые осложнения, такие как пневмония.
В группе повышенного риска — маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины и граждане с хроническими заболеваниями. Им особенно важно быть внимательными к своему здоровью.
При первых симптомах недомогания, таких как температура, кашель, боль в горле, необходимо остаться дома и вызвать врача. Чтобы снизить риск заражения, в ведомстве также рекомендуют чаще мыть руки, избегать массовых скоплений людей, регулярно проветривать помещения и пользоваться масками в общественных местах.
Напомним, что единый телефонный номер по вопросам здравоохранения 1−300 не отключался и продолжает работать в Приморье. В краевом Минздраве опровергли слухи о его приостановке и объявили о временных изменениях в системе записи к специалистам.