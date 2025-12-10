«Мои краши»: Ксения Собчак рассказала, у кого мечтает взять интервью

Журналистка Ксения Собчак заявила, что хотела бы взять интервью у основателя Telegram Павла Дурова. По ее словам, предприниматель остается для нее очень желанным собеседником.
Ведущая рассказала, что, несмотря на его интервью с Такером Карлсоном, у нее все равно нашлись бы свои вопросы.
Кроме того, Собчак призналась, что восхищается предпринимателем, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. Она назвала его своим кумиром. В список также вошел президент США Дональд Трамп, которого она сравнила с Владимиром Жириновским.
— Мои краши, — подытожила свой топ Собчак.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал четырехчасовое интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором среди прочего упомянул, что его пытались отравить.
Во время интервью с Карлсоном российский предприниматель рассказал, что арест во Франции стал для него полной неожиданностью. Бизнесмен провел четыре дня в камере площадью семь квадратных метров без окон, также у него отсутствовала подушка.