В Госдуме предложили увеличить срок обращения за выплатой на погребение

Каплан Панеш также говорил, что до 31 декабря текущего года гражданам следует подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году. Фиксированные выплаты к страховой пенсии в два раза увеличатся у пенсионеров, которым в конце года исполнится 80 лет.