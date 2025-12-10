В Госдуме предложили увеличить срок обращения за выплатой на погребение

Депутат Государственной думы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил увеличить с шести месяцев до одного года срок обращения за выплатой на погребение. По его словам, установленный сейчас срок не учитывает всех возможных жизненных обстоятельств.
— Столкнувшись с утратой близкого человека, гражданин испытывает тяжелейший стресс, и в этом состоянии ему бывает крайне сложно в сжатые сроки заняться вопросами оформления документов для получения материальной поддержки от государства, — цитирует Панеша РИА Новости.
Уточняется, что сейчас размер федеральной выплаты составляет 9 165 рублей. В Москве и других регионах также действуют надбавки.
Каплан Панеш также говорил, что до 31 декабря текущего года гражданам следует подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году. Фиксированные выплаты к страховой пенсии в два раза увеличатся у пенсионеров, которым в конце года исполнится 80 лет.
Ранее ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин сообщил, что вклады россиян, оформленные до 1991 года, продолжают компенсировать по установленным правилам. При этом гражданам, рожденным до 1945 года включительно, полагается трехкратная компенсация от остатка средств.