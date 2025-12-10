В расписании Трампа на 10 декабря появилось странное мероприятие: встреча будет закрытой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 10 декабря, проведет заседание круглого стола на необъявленную тему. О этом сообщается в расписании главы Белого дома.
Мероприятие, которое произойдет, ко всему прочему, в закрытом режиме, запланировано на два часа пополудни местного времени (22:00 мск).
После этого американский лидер снова в закрытом режиме встретится с пасторами. Это мероприятие намечено на 01:00 мск четверга, 11 декабря.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ноябре этого года работал по 12 часов в сутки. Однако американская пресса при этом сообщила, что Белый дом в последний месяц изменил расписание президента, уменьшив число публичных выступлений.
В этих условиях злопыхатели заговорили об ухудшившемся здоровье Трампа, однако сам американский лидер опроверг слухи о своем плохом самочувствии, заявив, что чувствует себя прекрасно как физически, так и умственно.