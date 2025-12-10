Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В расписании Трампа на 10 декабря появилось странное мероприятие: встреча будет закрытой

Трамп проведет заседание круглого стола по необъявленной теме в закрытом режиме.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 10 декабря, проведет заседание круглого стола на необъявленную тему. О этом сообщается в расписании главы Белого дома.

Мероприятие, которое произойдет, ко всему прочему, в закрытом режиме, запланировано на два часа пополудни местного времени (22:00 мск).

После этого американский лидер снова в закрытом режиме встретится с пасторами. Это мероприятие намечено на 01:00 мск четверга, 11 декабря.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ноябре этого года работал по 12 часов в сутки. Однако американская пресса при этом сообщила, что Белый дом в последний месяц изменил расписание президента, уменьшив число публичных выступлений.

В этих условиях злопыхатели заговорили об ухудшившемся здоровье Трампа, однако сам американский лидер опроверг слухи о своем плохом самочувствии, заявив, что чувствует себя прекрасно как физически, так и умственно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше