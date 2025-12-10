Едущего на работу в минус 30 велосипедиста сняли на видео в российском городе

Утренняя обстановка на одной из дорог Кемерова попал на видеорегистратор: на кадрах можно разглядеть велосипедиста, уверенно движущегося по обледенелому дорожному полотну при температуре около минус 30. Запись быстро разошлась по местным телеграм-каналам.
Автор ролика отметил, что жители Кузбасса продолжают ехать на работу даже в экстремальный холод. На записи видно, как двухколёсный транспорт держится правого края, где асфальт почти полностью скрыт под плотным снегом.
Водитель автомобиля снижает скорость, едет следом на безопасной дистанции, чтобы не создавать помех, и с юмором комментирует происходящее.
По движению велосипедиста видно, что маршрут ему знаком: траектория остаётся ровной, без резких манёвров. Дорожная ситуация осложнена перемороженной крошкой и туманной видимостью — утренний холод стягивает улицу в плотную ледяную дымку.
