SMS с 1414: к казахстанцам с важным предупреждением обратилось Министерство ИИ

Из него следует, что министерством при координации Генеральной прокуратуры предпринимаются меры для усиления защиты казахстанцев от действий телефонных мошенников.
«Для удобства пользователей доступ к некоторым государственным информационным ресурсам и сервисам производился по одноразовому коду, чем могли воспользоваться мошенники. Достаточно было ввести телефонный номер потенциальной “жертвы”, на который в дальнейшем направлялось SMS с короткого номера 1414».Пресс-служба МИИЦР РК.
В связи с этим, как пояснили в ведомстве, владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам вместо генерации отправки SMS 1414.
«Теперь доступ в информационные системы, использующие SMS-шлюз 1414, дополнительно защищен и стал возможен только с помощью биометрической аутентификации (FaceID), электронно-цифровой подписи (ЭЦП) либо специального QR-кода (eGov QR). С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные обязательные требования, отключены от SMS-шлюза 1414».Пресс-служба МИИЦР РК.
Отмечается, что МИИЦР продолжает системное взаимодействие со всеми государственными органами по борьбе с мошенниками и защите персональных данных казахстанцев.
«Для повышения цифровой грамотности граждан на главной странице мобильного приложения eGov Mobile размещены информационные баннеры с различными рекомендациями: как распознать подозрительные действия, соблюдать правила кибергигиены и безопасно пользоваться цифровыми сервисами».Пресс-служба МИИЦР РК.
Ранее сообщалось, что алматинца задержали за массовую активацию SIM-карт для мошенников.