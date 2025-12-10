Ветераны СВО Хабаровского края представят регион на форуме «Вместе победим»

— Главная цель — помочь героям войны быстрее вернуться к обычной жизни. — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. — На нашем форуме собираются люди, которые думают так же, как и мы, и могут делиться своими мыслями и опытом. Вместе мы обсуждаем, как можно вовлечь наших защитников в разные проекты, которые помогают сделать общество лучше. Мы считаем, что герои должны участвовать в жизни страны, а их истории должны вдохновлять молодежь. Это помогает ветеранам легче адаптироваться к новой жизни, находить новые возможности и быть полезными для общества. Мы создаем условия, чтобы герои могли найти себя в разных сферах жизни, будь то работа, бизнес или управление страной.