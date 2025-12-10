Ветераны СВО Хабаровского края представят регион на форуме «Вместе победим». Съезд защитников Отечества пройдёт в Москве, в Национальном центре «Россия», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На мероприятии встретятся около 1000 участников специальной военной операции и члены их семей из всех 89 регионов России. Защитники Отечества смогут напрямую поговорить с представителями власти, общественными организациями и экспертами.
Организаторами форума стали Фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества. Главная задача мероприятия заключается в разработке конкретных решений и объединении усилий для комплексной поддержки ветеранов, их социальной адаптации и всесторонней помощи их семьям.
— Главная цель — помочь героям войны быстрее вернуться к обычной жизни. — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. — На нашем форуме собираются люди, которые думают так же, как и мы, и могут делиться своими мыслями и опытом. Вместе мы обсуждаем, как можно вовлечь наших защитников в разные проекты, которые помогают сделать общество лучше. Мы считаем, что герои должны участвовать в жизни страны, а их истории должны вдохновлять молодежь. Это помогает ветеранам легче адаптироваться к новой жизни, находить новые возможности и быть полезными для общества. Мы создаем условия, чтобы герои могли найти себя в разных сферах жизни, будь то работа, бизнес или управление страной.
На форуме выступят пять ветеранов специальной военной операции из Хабаровского края: Ахтырский Егор Романович, Демчаков Максим Александрович, Бельский Артём Григорьевич, Нурахметов Родион Вадимович и Скокнин Виктор Сергеевич.
— Такие события сплачивают нас, напоминают: мы — одна команда, одна нация. Вместе мы не только чтим память, но и активно участвуем в движении вперёд — в развитии страны, укреплении её духа и будущего. Ведь именно через единство и созидание мы продолжаем служить России — уже не на передовой, а в мирной, но не менее важной жизни". Мы вместе, мы слышим друг друга, поддерживаем, передаём опыт, и такие мероприятия еще больше укрепляют нашу сплочённость, — отметил Егор Ахтырский.
Программа форума состоит из трех частей: деловой, практической и культурной. На деловой части участники будут обсуждать важные вопросы, такие как помощь ветеранам в адаптации к жизни после службы, помощь в поиске работы, участие в спортивных мероприятиях и роль героев специальной военной операции в воспитании патриотизма у молодежи.
В течение всего дня будут работать специальные столы, где можно получить консультации по разным вопросам. Ветераны и их семьи смогут поговорить с профессионалами о психологической помощи, восстановлении здоровья, юридических вопросах, а также узнать о работе Министерства обороны России, центра помощи ветеранам и общественных организаций.
Культурная программа форума будет интересной и запоминающейся. Участники смогут встретиться с известным актером Владимиром Машковым, который руководит несколькими театрами. Также будут показы фильмов, концерт с участием известных артистов и экскурсия по Москве.