Сотрудников кафе наказали за съемку рекламного ролика в Алматы

В пресс-службе сообщили, что трое работников одного из кафе Алматы перекрыли пешеходный переход на оживленном проспекте мегаполиса, установив на «зебре» стол, чтобы снять рекламный ролик для заведения. «Их действия создали препятствия для движения транспорта и пешеходов, что расценено как мелкое хулиганство — проявление неуважения к окружающим и нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 434 КоАП)», — говорится в сообщении.
В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы, где было рассмотрено дело, все трое нарушителей признали вину. Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП или административный арест от 5 до 15 суток.
«Суд при определении вида и размера административного взыскания учел отсутствие у нарушителей отягчающих обстоятельств и смягчающие — признание вины и раскаяние в содеянном, конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании норм общественного поведения. Постановлением суда участники съемок признаны виновными по части 1 статьи 434 КоАП. Они были оштрафованы на 20 МРП (более 78 тысяч тенге) каждый», — сообщили в суде.
Постановление суда вступило в законную силу.