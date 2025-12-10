Сотрудников кафе наказали за съемку рекламного ролика в Алматы

В пресс-службе сообщили, что трое работников одного из кафе Алматы перекрыли пешеходный переход на оживленном проспекте мегаполиса, установив на «зебре» стол, чтобы снять рекламный ролик для заведения. «Их действия создали препятствия для движения транспорта и пешеходов, что расценено как мелкое хулиганство — проявление неуважения к окружающим и нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 434 КоАП)», — говорится в сообщении.